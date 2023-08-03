الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ارتفاع إيرادات السياحة دليل قاطع على استعادة القطاع لعافيته

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، ارتفاع الإيرادات السياحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023 لـ10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليار دولار بمثابة دليل قاطع على استعادة القطاع السياحي المصري لعافيته.

وقال "سليم" في بيانٍ أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح، مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 مليون ليلة، مؤكدًا أن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية، إذ تمتلك 2160 موقعًا أثريًّا، منها 134 مفتوحًا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحًا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.

وأشاد سليم بخطة الدولة لتطوير القطاع السياحي والبحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام، مشيدًا بتقديم الحكومة لدعم بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية وتخصيص 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، وتوفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف لزيادة أعداد السائحين الوافدين. إضافة إلى منح الحكومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا لدعم القطاع الخاص مستثمري القطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه الخطة سوف تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني.

كما أشاد الدكتور محمد سليم، بخطة الحكومة المتعلقة بزيادة الغرف الفندقية والتي ترتكز على عدة محاور في مقدمتها استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى فنادق مثل: منطقة مربع الوزارات في وسط البلد ومُجمع التحرير والشراكة مع المستثمرين السياحيين على أن تتولَّى الدولة بناء الفنادق ويتولى المستثمرون الإدارة والتسويق والاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر، مطالبًا من الحكومة بالاستمرار في منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع السياحي. 

30 مليون سائح الإيرادات السياحية الاستثمار اقتصاد السياحية في مصر العام المالي 2022 2023 القطاع السياحي المصري

الأكثر قراءة

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

السفير السعودى يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

"قعدة حشيش" تنتهى بقتل امرأة وحبس طليقها الجزار فى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى