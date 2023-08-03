الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "العربية لحليج الأقطان" تقفز 108% خلال 9 أشهر

العربية لحليج الأقطان
العربية لحليج الأقطان

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 108%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 235.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 112.91 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 1.68 مليار جنيه، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

يُشار إلى أن العربية لحليج الأقطان سجلت صافي ربح مستقل بلغ 25.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 31.65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 71.51 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 65.31 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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