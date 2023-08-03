برلمانى: تطبيق الحكومة بالإنجليزية ترويج كبير للاستثمار والسياحة عالميًا

فكر جديد ومن خارج الصندوق

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبرى للتطبيق الذي دشنه مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة، في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات.

وطالب عبدالحميد، في بيان له أصدره اليوم، القائمين على هذا التطبيق بالترويج للمشروعات الاستثمارية المتاحة داخل مصر بمختلف دول العالم، وأيضاً استغلال هذا التطبيق فى الترويج للسياحة المصرية عالميا لجذب المزيد من سياح العالم لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بوضع خطة لاستغلال هذا التطبيق داخل مختلف السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري والثقافي والتعليمي بمختلف دول العالم؛ للتعريف والترويج للمنتجات الصناعية والزراعية عالمياً لمضاعفة الصادرات المصرية للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم.

واعتبر الدكتور محمد عبدالحميد هذا التطبيق بمثابة فكر جديد ومن خارج الصندوق لإظهار صورة مصر الجديدة، وتعريف العالم كله بالصورة الحضارية للجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يتم داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التطبيق سيكون له دوره فى الترويج للاستثمار والسياحة المصرية عالميا.

وكان أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، قد أوضح أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ وذلك في إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية، مشيرا إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام، من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكل المؤشرات الاقتصادية المصرية، فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية "مصر 2030"، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي.