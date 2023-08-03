المحليات تشن حملة مكبرة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بمراكز ومدن المنوفية

شنت محليات المنوفية في كل المراكز حملات ليلية لتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وبحضور باسم الجزار، رئيس الوحدة المحلية بمليج، قامت الوحدة المحلية بمليج بمتابعة عملها فى خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتمت المتابعة الميدانية والمرور على المحلات والمولات، وذلك لتخفيض إنارة الواجهات وإطفاء يافطات الإعلانات المضيئة، وتم التنبيه على أصحاب هذه المحلات والمعارض بتنفيذ القرارات وضرورة الالتزام بها.

وفي منوف تابع وحيد صلاح عبدربه، رئيس المركز والمدينة، أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالوحدات المحلية بالحامول ومنشأة سلطان، وتم المرور على المحلات التجارية بقريتي تتا وغمرين للتنبيه على المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإطفاء اللمبات خارج المحلات وإطفاء الإعلانات المضيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي الباجور عقدت رئيس المركز والمدينة اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء الوحدات المحلية للقرى لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض الإنارة العامة خاصة فى ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة، التى تشهدها البلاد.

وشددت مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، على تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء وذلك بترشيد استهلاك الكهرباء بكل المصالح الحكومية، وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

كما تم التشديد على متابعة غلق المحلات التجارية فى مواعيدها المحددة، وفصل الإنارة عن الإعلانات المضيئة وقاعات الأفراح والمحلات التجارية والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، مؤكدة على أنه سيتم استمرار فى تلك الخطة والمتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات.

حملة تخفيف الأحمال بمراكز ومدن المنوفية

حملة تخفيف الأحمال بمراكز ومدن المنوفية

حملة تخفيف الأحمال بمراكز ومدن المنوفية

حملة تخفيف الأحمال بمراكز ومدن المنوفية

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