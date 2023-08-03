الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الدول العربية تناقش آلية دعم صناعة وإصلاح وبناء السفن بهيئة قناة السويس

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تنظم جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وإنشاء قاعدة بيانات، على مدار يومين في الفترة من (٧-٨ أغسطس) بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، تحت رعاية هيئة قناة السويس.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذًا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ(35) نوفمبر 2022.

يشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي.

وتناقش جلسات العمل على مدار اليومين رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.

في سياق متصل، صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليارًا و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن 67 عامًا تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليارًا و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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