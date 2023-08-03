الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 11 فى تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق الإسكندرية الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم بين 3 سيارات وتروسيكل محمل بالأغنام بطريق الإسكندرية الصحراوى، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق ميكروباص واصطدامه بتروسيكل وسيارتين ملاكى مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة مواطن وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.

حادث تصادم تروسيكل طريق الاسكندرية الصحراوي غرفة عمليات النجدة سيارات إسعاف

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