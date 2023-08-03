الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": روسيا تحبط هجومًا بـ6 مُسيرات فى مقاطعة كالوجا

روسيا تحبط هجومًا
روسيا تحبط هجومًا بـ6 مسيرات

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، إحباط وزارة الدفاع الروسية محاولة لكييف لتنفيذ هجوم بـ6 مسيرات فى مقاطعة كالوجا.

وشنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة، فجر أمس الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء قواتها العسكرية تدريبات في بحر البلطيق، أمس الأربعاء، حيث تأتي لاختبار استعداد القوات البحرية لحماية مصالح موسكو الوطنية في منطقة مهمة.

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