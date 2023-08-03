تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية من تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير المديرية في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.