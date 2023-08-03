الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 بحادث سير في عجيبة بمطروح

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وقع فجر اليوم الخميس، حادث سير في منطقة عجيبة بمدينة مرسى مطروح، أصيب فيه 3 أشخاص. 

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور ونقل المصابين إلى مستشفى مرسى مطروح العام. 

حصلت “الدستور” على أسماء المصابين، وهم: سارة السيد مختار (9 سنوات) وأدهم السيد مختار (11 سنة) وسارة عبدالحكيم عامر (35 سنة)، وتعرضوا للاشتباه بما بعد الارتجاج وكدمات في الجسم. 

قام الفريق الطبي في مستشفى مرسى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إصابة 3 أشخاص مدينه مرسي مطروح مستشفى مطروح العام منطقة عجيبة مطروح

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