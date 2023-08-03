الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات روسية وسورية تجرى مناورات ليلية فى حماة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قوات روسية وسورية أجرت مناورات ليلية في محافظة حماة. 

وأوضحت في فيديو أول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية سورية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للتجمعات الإرهابية المفترضة في المحافظة.

كما دمرت مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.

كما شملت المناورات إنزالًا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".

وزارة الدفاع الروسية محافظة حماة قوات روسية سورية الإرهابيين تشكيلات سورية

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