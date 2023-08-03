الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: واشنطن تواصل انتهاك معاهدة "ستارت" للأسلحة النووية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة تواصل منذ أمد بعيد انتهاك معاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أن البيت الأبيض رفض الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة والالتزام بها، والتي تحدد عدد الأسلحة النووية، وشدد على أن الولايات المتحدة تجاهلت باستمرار مطالب روسيا بحل هذه المشكلة.

وأضاف أن من أهم العوامل التي أدت إلى الأزمة الحالية حول المعاهدة، كانت "الحرب الهجينة" التي شنتها الإدارة الأمريكية ضد روسيا عبر نظام كييف، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

الولايات المتحدة واشنطن موسكو روسيا ستارت معاهدة ستارت البيت الأبيض

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