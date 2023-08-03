مصرع وإصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بالدائرى الأوسطى

لقي شخص مصرعه و أصيب 8 اخرين في حادث انقلاب سيارة أعلي الطريق الأوسطي بجنوب الجيزه

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية.





و تبين بالفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، و نتج عنه وفاة شخص، و إصابة 8 آخرين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.