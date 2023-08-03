الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كروم لـ"الشاهد": عبود الزمر خطط للإطاحة بمبارك وتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية

محمد كروم
محمد كروم

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، عن خطة عبود الزمر للإطاحة بمبارك.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "كان بيان الثورة وشريط الفيديو المسجل بشكل وصوت عبود الزمر، لإعلان تنصيب نفسه رئيسا للجمهورية، وبعد قتل السادات كان المخطط أن يقتحموا مبنى الإذاعة والتليفزيون ويقوموا بإذاعة بيان الثورة، وكانوا سيقوموا بخداع الشعب المصريأان الجيش هو الذي استولى على السلطة لأن عبود كان يرتدي الملابس العسكرية".

وتابع: "كانوا بهذه الخدعة سيخدعون الجميع أن الجيش سلم السلطة لهؤلاء وأن الرئيس الجديد قائد من قيادات الجيش اسمه عبود الزمر، وكانت مجموعة اقتحام مبنى الإذاعة بقيادة عصام القمري، وكان ضابط في الجيش المصري، ومن أعنف الضباط وقتل في عام 1988".

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