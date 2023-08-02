انخفاض معدل المواليد فى أوكرانيا 28% منذ الغزو الروسى

كشفت بيانات حديثة عن انخفاض معدل المواليد في أوكرانيا بنسبة 28% منذ بداية الحرب، حيث تضاءل عدد المواليد 38324 طفلًا أقل من المواليد في البلاد في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بعام 2021، قبل الغزو الروسي.

في حين أن معدلات المواليد انخفضت بنسبة 7% سنويًا منذ عام 2015 ، وفقًا لشركة تحليلات البيانات الأوكرانية OpenDataBot، فإن الانخفاض من 2021 إلى 2023 هو الأكبر منذ حصول أوكرانيا على استقلالها في عام 1991، وكان الانخفاض الأكبر التالي في عام 2015، في أعقاب ضم روسيا لجزيرة لقرم.

يذكر الموقع أن متوسط المواليد بلغ 16 ألف طفل ​​هذا العام، مقارنة بما يصل إلى 23 ألف طفل ولدوا شهريًا قبل الغزو الروسي.

حتى قبل الحرب ، كان من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان أوكرانيا بنسبة 50% بحلول عام 2050، وفقًا للأمم المتحدة.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، كان معدل المواليد في أوكرانيا من أقل معدلات المواليد على هذا الكوكب.

وهناك ما يقدر بنحو 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ فبراير 2022، عندما شنت روسيا غزوها ضد أوكرانيا، وفقًا لبيانات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وقال طبيب يساعد في إدارة مستشفى الولادة في غرب كييف للإذاعة الوطنية العامة، عندما يشعر الأوكرانيون ويرون المزيد من الاستقرار؛ وعندما يشعرون بمزيد من الحماية، سيكون لديهم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال".