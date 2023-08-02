استمرار التحقيقات حول إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

أغلقت شرطة الكابيتول الأمريكية وأخلت مبنى مكتب راسل لمجلس الشيوخ بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار نشط محتمل، بحسب شبكة "nbc" الأمريكية.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة واشنطن، قالت الوكالة إنها تلقت مكالمة إطلاق نار في مبنى الكابيتول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت أمريكا المحلي.

قال أحد الضباط إن "مكالمة وردت حول إطلاق نار نشط، ولكن يبدو أنها مكالمة مزيفة، لم يتم العثور على إصابات ولم يتم العثور على مطلق النار".

غردت شرطة الكابيتول الأمريكية يوم الأربعاء قبل الساعة 3 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، قائلة إن ضباطهم كانوا يفتشون داخل وحول مبنى مكتب مجلس الشيوخ ردًا على "مكالمة مقلقة".

وكتبت الوكالة على تويتر "يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق فيها".

في منشور متابعة على Twitter، قالت شرطة الكابيتول، "إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، يجب أن يحتمي كل شخص بالداخل في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار محتمل. ويشار الى أنه ليست لدينا تقارير مؤكدة عن طلقات نارية".

أغلق الضباط الوصول إلى الأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول الرئيسي.