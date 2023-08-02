الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار التحقيقات حول إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

الكابيتول الأمريكية
الكابيتول الأمريكية

أغلقت شرطة الكابيتول الأمريكية وأخلت مبنى مكتب راسل لمجلس الشيوخ بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار نشط محتمل، بحسب شبكة "nbc" الأمريكية.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة واشنطن، قالت الوكالة إنها تلقت مكالمة إطلاق نار في مبنى الكابيتول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت أمريكا المحلي.

قال أحد الضباط إن "مكالمة وردت حول إطلاق نار نشط، ولكن يبدو أنها مكالمة مزيفة، لم يتم العثور على إصابات ولم يتم العثور على مطلق النار".

غردت شرطة الكابيتول الأمريكية يوم الأربعاء قبل الساعة 3 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، قائلة إن ضباطهم كانوا يفتشون داخل وحول مبنى مكتب مجلس الشيوخ ردًا على "مكالمة مقلقة".

وكتبت الوكالة على تويتر "يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق فيها". 

في منشور متابعة على Twitter، قالت شرطة الكابيتول، "إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، يجب أن يحتمي كل شخص بالداخل في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار محتمل. ويشار الى أنه ليست لدينا تقارير مؤكدة عن طلقات نارية".

أغلق الضباط الوصول إلى الأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول الرئيسي.

شرطة الكابيتول الأمريكية الكابيتول الأمريكية الشيوخ إطلاق نار شبكة nbc الأمريكية شرطة العاصمة

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

أحمد موسى يكشف تفاصيل فيلم الإرهابية المفبرك عن مصر

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس