الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من العباسية إلى العاصمة الإدارية.. «الدستور» فى جولة داخل مقر وزارة السياحة والآثار (صور)

مقر وزارة السياحة
مقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية

أجرى "الدستور" معايشة حية لمتابعة انتظام العمل بمقر وزارة السياحة والآثار الجديد في العاصمة الإدارية، بعد الانتقال من برج مصر السياحي الشهير بالعباسية إلي حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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مبنى الوزارة داخل الحي الحكومي  

مبنى وزارة السياحة على بعد نصف ساعة تقريبًا، من القاهرة، ويقع في المجمع الأول بحي الوزارات، ويُعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة في تطوير منظومة العمل.

فبجانب 5 وزارات هي "الثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية"، صمم المبني على شكل حرف "L"  كل الأدوار متشابهة وترتبط بممر مشترك مع مبنى وزارة الطيران المدني في الدور السادس.

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ويشمل الطابقان السادس والسابع قاعات اجتماعات منها قاعات لوزارة السياحة وأخرى لوزارة الطيران، كما تم تخصيص طابق لمكتب الوزير ومكاتب للنائب والوكيل الدائم وشاغلي الوظائف القيادية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، فيما خصص الطابق الثاني للهيئة العامة للتنشيط السياحي وإداراتها المختلفة.

وخصص الطابق الأرضي بالمبنى لإدارات الوزارة الخدمية، ويشمل ٢ كافيتريا مُجهزتين بجميع الخدمات، وأماكن مخصصة للصلاة، وقاعات للندوات والاجتماعات، ويبلغ عدد قاعات الاجتماعات بالمبنى، 78 قاعة مُجهزة بأحدث التجهيزات تم توزيعها على كافة الطوابق.

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في حين تم تخصيص البدورم كأماكن لانتظار السيارات الخاصة بموظفي الوزارة وزوارها، إضافة إلى عدد من المخازن المؤمنة لحفظ المستندات الورقية الخاصة بالإدارات المختلفة.

الإدارات التي انتقلت للعاصمة الإدارية

وقال الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إن 1820 موظفًا ينتقلون إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث ينتقل موظفو ديوان عام الوزارة والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلًا عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم ومنها "الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية"، إضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل جزئيًا للمقر الجديد.

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عملية تدريب العاملين

وأضاف "رحيمة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الموظفين تلقوا خلال الفترة الماضية، عددًا من البرامج التدريبية التخصصية والإدارية والعامة وبرامج الجدارات المختلفة، حرصًا على رفع كفاءتهم للتمكن من القيام بمهام عملهم من المقر الجديد على النحو الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لاحتياجات الإدارات المختلفة.

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وتابع معاون الوزير، أنه تمت مراعاة إجراء تمثيل جزئي لكل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

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السياحة الحي الحكومي مبنى وزارة السياحة والاثار العاصمة الإدارية القطاع السياحي

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