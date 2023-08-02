مشروع قانون يثير الجدل ويقلب الموازين في باكستان.. ما القصة؟

تواجه الحكومة الباكستانية رد فعل عنيف على سلطات الاعتقال "الوحشية".

وتواجه الحكومة الباكستانية رد فعل عنيف من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بعد إدخال تعديل على قانون أسرار الحقبة الاستعمارية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن منتقدون إنه سيمنح وكالة المخابرات العسكرية سلطات "شديدة القسوة " لاعتقال المواطنين واعتقالهم مع الإفلات من العقاب.

وأضافت تمت إضافة التعديل بهدوء في جلسة برلمانية وتم تمريره دون تقديم نسخ للنواب، مما أثار قلق البرلمانيين على جانبي الممر، وهو الآن معروض على لجنة دائمة قبل تقديمه إلى مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا رسميًا أو يتم رفضه.

ويخول التعديل وكالات الاستخبارات الداخلية (ISI) ومكتب الاستخبارات (IB) "في أي وقت، دخول وتفتيش أي شخص أو مكان، دون أمر قضائي، وإذا لزم الأمر، باستخدام القوة" لأي شخص يشتبه في انتهاكه قانون الأسرار الرسمية، مثل تسريب اسم مسؤول وكالة.

كما أنه يعرّف "العدو" على نطاق واسع بأنه "أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر عن قصد أو عن غير قصد يعمل لصالح أو يتعامل مع قوة أجنبية أو وكيل أجنبي أو جهة فاعلة غير حكومية أو منظمة [أو] مجموعة مذنبة بارتكاب فعل معين يميل إلى إظهار الغرض الذي يضر بأمن باكستان ومصالحها".

سحق الديمقراطية

وقال نشطاء وسياسيون إن مشروع القانون سيزيد من سحق الديمقراطية وحقوق الإنسان في باكستان.

وقال الناشط صلاح الدين أحمد: "إنه قانون شديد القسوة يمنح وكالات الاستخبارات الباكستانية المرهوبة من العقاب الإفلات من العقاب، ويضفي الطابع الرسمي على نفوذها المتضخم بالفعل ويعززه على جميع الشؤون الباكستانية".

ولم يرد وزير الداخلية الذي وقع على التعديل وقدمه على طلب للتعليق.

وتتمتع الأجهزة العسكرية والأمنية بالفعل، مثل وكالة الاستخبارات الباكستانية، بسلطة واسعة غير مقيدة في باكستان، ولكن حتى الآن لا تتمتع بأي حماية قانونية لحالات الاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والاعتقالات المطولة التي طالما اتهموا بتنفيذها.

وقد أعاقت المؤسسة العسكرية القوية محاولات جعل عمليات الاختفاء القسري والاختطاف التي تقوم بها الوكالات العسكرية غير قانونية.

وقال عضو مجلس الشيوخ طاهر بزينجو إن الحكومة "تضع سابقة خطيرة للغاية" بهذا التعديل. وقال: "هذا يعطي غطاءً قانونيًا لأجهزة الأمن مثل المخابرات الباكستانية لمداهمات وخطف واحتجاز الأشخاص"، أنا متأكد بنسبة 100٪ أن القانون نفسه سيُستخدم ضد أي شخص، سواء أكان سياسيًا أم ناشطين أم محامين، يواجه الجيش وسلطته، إنه حقًا فصل أسود في تاريخ باكستان".

واتهم السيناتور مشتاق أحمد الحكومة بمحاولة فرض مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ دون أي نقاش أو مداولات، قال: "مشروع القانون يجعل البرلمان زائدة عن الحاجة"، "أراه تعديلاً استراتيجيًا من شأنه أن يكون له تأثير دائم على حرية الإنسان وكرامته، والحقوق الأساسية، والديمقراطية وحرية التعبير."

ومشروع القانون من بين عدة مشروعات عرضت على البرلمان هذا الأسبوع من قبل الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شهباز شريف ، لمنح صلاحيات أكبر للمؤسسة العسكرية والأمنية.