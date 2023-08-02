مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة و«موتوسيكل» بالوادى الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة “ملاكي” و“موتوسيكل” بالوادي الجديد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق “موط - الدهوس” بمركز الداخلة، مما أدي إلي وفاة شخص وإصابة 3 أخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة “أحمد محمود محمد عمران” 28 سنة من قرية الراشدة، وإصابة 3 أشخاص أخرين تم تحويل حاله واحدة لمستشفي اسيوط الجامعي وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.