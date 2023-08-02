الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم بحيازة سلاح نارى ومخدرات بقصد الاتجار بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

تجري جهات التحقيق بمدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

كانت قد ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش- بندقية آلية - مبلغ مالي - هاتف محمول - سيارة "دون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية القاهرة مدينة نصر المتهم سلاح نارى المواد المخدرة الاتجار

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