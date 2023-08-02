أحمد موسى: إطلاق نار داخل مبنى الشيوخ الأمريكى وإخلاء المبنى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مبنى الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا أن أجهزة الأمن أغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبرفضائية "صدى البلد"، أن عناصر الشرطة أخلت المبنى للتعامل مع الموقف، وطالبت المتواجدين فيه باتخاذ أماكن للحماية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وكشف "موسى"، عن أن الإعلام الأمريكي أكد أن مرتكب الحادث مختل عقليًا.

هل للأمر علاقة بمحاكمة "ترامب"؟

وتساءل "موسى"، هل لهذا الامر علاقة بمحاكمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق غدًا؟.