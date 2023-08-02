الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: إطلاق نار داخل مبنى الشيوخ الأمريكى وإخلاء المبنى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أنباء عن إطلاق نار داخل مبنى الشيوخ الأمريكي، مؤكدًا أن أجهزة الأمن أغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبرفضائية "صدى البلد"، أن عناصر الشرطة أخلت المبنى للتعامل مع الموقف، وطالبت المتواجدين فيه باتخاذ أماكن للحماية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وكشف "موسى"، عن أن الإعلام الأمريكي أكد أن مرتكب الحادث مختل عقليًا.

هل للأمر علاقة بمحاكمة "ترامب"؟

وتساءل "موسى"، هل لهذا الامر علاقة بمحاكمة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق غدًا؟. 

الشيوخ الأمريكي إطلاق نار مبنى الشيوخ أغلقت الشوارع المحيطة أماكن للحماية

مواد متعلقة

مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا الأمريكية

"الشيوخ الأمريكى" يقر ميزانية للبنتاجون بنسخة مختلفة عن مجلس النواب

مصرع 6 وإصابة 20 آخرين فى حادث إطلاق نار بـ"شيكاغو"

"طاقة الشيوخ الأمريكي" تناقش جودة خدمة الكهرباء 1 يونيو

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

اللواء فؤاد علام: الإخوان لن تقوم لهم قائمة ولو بعد 50 سنة لأنهم فقدوا السند الشعبى

عميد كلية طب سوهاج يوجه رسالة لأولياء الأمور بعد رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس