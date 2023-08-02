مشروع إسكان سور مجري العيون.. "تحفة فنية" في مصر القديمة بعد التطوير (صور)

تحفة فنية على هيئة مباني متطورة بعد أن كانت منطقة عشوائية مهددة حياة الأهالي بالخطر ولكن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القضاء على جميع العشوائيات وتحوليها إلى مناطق حضارية تصلح للمواطن المصري في صور مشروع إسكان متكامل.

شهدت منطقة سور مجرى العيون أعمال تطوير كبيرة ضمن خطة تطوير القاهرة واعادة مجدها الحضارى والتاريخى واستغلال كل المناطق التاريخية وتطويرها، حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون على مساحة 95 فدانا تقع خلف سور مجرى العيون فى نفس منطقة المدابغ التى تم نقلها لمدينة الروبيكى الصناعي بالإضافة إلي المحور الترفيهى الجار تنفيذه خلف سور مجرى العيان على 15 ألف متر تقريبا، ويتم تنفيذ عدد من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدانا تقريبا.

​تم تنفيذ مباني المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسواق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم.

357753756_661317246024365_2799790057720701612_n

363849948_661317359357687_8892999224597471669_n

357739709_661316986024391_7195941468802103267_n