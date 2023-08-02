الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد كلية طب سوهاج يوجه رسالة لأولياء الأمور بعد رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى

الدكتور مجدي القاضي
الدكتور مجدي القاضي

كشف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب جامعة سوهاج، عن تفاصيل رسوب 61% من طلاب أولى طب سوهاج، موضحًا أن عدد الطلاب 600 تقدم إلى الامتحانات 568 طالبًا نجح منهم 222 بنسبة 39.08%، فيما حصل 150 طالبًا على تقدير امتياز. 

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الامتحانات التي خضع لها الطلاب كانت إلكترونية دون أي تدخل بشري وأيضًا التصحيح إلكتروني، مؤكدًا أن كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة وإنما تحتاج إلى الاجتهاد، لذلك غير مقبول تخريج طبيب ضعيف المستوى.

لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة

 وتابع، أنه لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة، مهيبًا بأولياء الأمور بضرورة الحرص على التزام الطلاب والاستذكار، قائلًا: "أنا شايف إن قدرات ابني لا تصلح لا يجب إرغامه على الالتحاق بكلية الطب".

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