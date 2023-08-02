الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تمكنت خلالها من إزالة وإيقاف 14 حالة تعد، ومخالفات بناء دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطار الجهود المبذولة في إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٤ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلي الأراضي الزراعية، حيث أزال يسرى محمد نائب رئيس المركز وعيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام واحمد بهلول مدير الإزالات ومسئول الإصلاح الزراعي والتنظيم حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية في المهد بقرى شلقامي إصلاح زراعي على مساحة ٣قراريط، وتم رفع الأنقاض وحرث الأرض وتمهيد الأرض للزراعة وتسليمها لجهة الولاية.

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كما قام فرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإشغالات والإزالات بإزالة وإيقاف ٦ حالات تعد بالبناء المخالف حالة بشارع العوسي وحالة بالقصبي وحالة بطريق الدلالية بحي شرق، وإيقاف حالتي استعداد لحفر أساسات بشارع المدينة المنورة وفك شدة خشبية على مساحة قيراط لحالة تعد بالبناء المخالف على أرض خارج الحيز العمراني بحي غرب وإزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم على مساحة قيراط ونصف بحوض الخور أول وداير الناحية، وتم ردم الحفر بالكامل.

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وتمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولي التنظيم والإزالات ومسئول الجمعية الزراعية من إزالة حالتين تعد في المهد على أرض تعاون زراعي، الأولى بعزبة على أفندي سعيد على مساحة قيراط، والثانية بقرية صفط أبوخرج على مساحة 12سهما، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة بقرية أبوجرج، وأزال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا وقسم الإزالات حالتين تعد في المهد بقرية م اليوسفى على مساحة قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين.

المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا يسري محمد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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