جامعة الأزهر تطلق قافلة حماية اجتماعية شاملة لإجراء الكشوفات الطبية بمدينة أهالينا.. غدًا

تطلق جامعة الأزهر غدًا الخميس قافلة حماية اجتماعية شاملة لمدينة أهالينا بالقاهرة، تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبما يحقق استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ضمن برنامج «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة، وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة.

وتعقد القافلة تحت رعاية الإمام الأكبر ورئاسة الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على القوافل الطبية.

تستهدف القافلة، إجراء الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء بعض العمليات الصغرى للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأحياء ومناطق المدينة المتنوعة، في مجموعة من التخصصات الطبية التي تضم: الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي.

كما تسعى القافلة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من إلقاء محاضرات وندوات، وعقد حلقات نقاشية أسرية في عدد من القضايا والمفاهيم المجتمعية المهمة، ومنها: مكافحة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة.

وتقوم القافلة بتوزيع مساعدات عينية وغذائية ووجبات ساخنة ولعب أطفال على الحالات المستحقة، بالإضافة إلى عقد اختبارات لمحو الأمية، وإجراء مجموعة من البحوث الاجتماعية لتحديد الاحتياجات الأساسية لبعض الأسرة.

كما يشتمل برنامج القافلة على مجموعة من ورش العمل لتعليم مجموعة من المهارات والفنون، بالإضافة مسرح عرائس ولقاءات تنموية للتأهيل والدمج وبعض البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.