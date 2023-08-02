الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أمريكا لن تغلق سفارتها بالنيجر والحل العسكرى غير مطروح

النيجر
النيجر

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير من سفارتها في النيجر، مؤكدًا أنها تتحدث عن الإبقاء على السفارة مفتوحة والإبقاء على الموظفين.

وأضاف خلال تصريحاته "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا ربما ترغب في تقليل عدد موظفيها في ميامي بنيجريا وربما تقوم بإجلاء الموظفين غير الأساسيين بالسفارة والإبقاء على الأساسيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال تريد الإبقاء على الفرصة الوحيدة والبقاء على النقطة الوحيدة، وهي السفارة مفتوحة وموقفها ثابت ومحاولة حل النزاع عن طريق التفاوض.

الولايات المتحدة لم تعلن عن أي أوراق ضغط للتفاوض في النيجر

وتابع، أن الولايات المتحدة لم تعلن عن أي أوراق ضغط للتفاوض في النيجر على من استولى على السلطة في النيجر وإعادة محمد بازوم كرئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أن الحل العسكري غير مطروح؛ لأنها لا تريد أن تترك الفرصة لبعض الجماعات لتدخل النيجر مثل قوات فاجنر والتي تخشاها أمريكا. 

مراسل القاهرة الاخبارية النيجر سفارتها إجلاء الموظفين الحل العسكري غير مطروح

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