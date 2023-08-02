الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل يرقص مع أحمد العيسوى بعد فوزه فى انتخابات الموسيقيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل

شهدت العملية الانتخابية على مقاعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أجواء تنافسية مميزة انتهت بفوز 12 مرشحًا.

هنأ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان أحمد العيسوي بعد فوزه الكبير وحصوله على أعلى الأصوات في مختلف المقرات الانتخابية بالمحافظات.

وقام مصطفى كامل بالرقص على المزمار البلدي مع الفنان أحمد العيسوى، احتفالًا بفوزه الكاسح في الانتخابات.

وشهدت انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين فوز الفنان حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى، محمد أبوالمجد ومحمد أبواليزيد وخالد بيومي ومنصور محمد كمال ومحمد عبدالله ومحمد صبحي علي وعلاء سلامة وعاطف إمام وعلى عبدالحليم على.

تسابق فى الانتخابات 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة 4 سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

الفنانة نادية مصطفى الفنان مصطفى كامل الفنان حلمي عبدالباقي الفنان مصطفى العملية الانتخابية الانتخابات

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