الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين الواجب الموسّع والمضيّق (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله وفيها رضوان الله تعالى، لافتًا إلى أن من لم يؤد الصلاة في أول الوقت وصلاها بعد نصف ساعة أو ساعة فصلاته صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك في الفقه أو أصول الفقه ما سمى بـ"الواجب المتعلق بالوقت"، فالصلاة الواجب فيها موسع، أي الوقت الذي حدده الشرع للصلاة، مثل صلاة الظهر من آذان الظهر إلى العصر يسع فيه أن يصلي الإنسان الظهر أكثر من مرة، مؤكدًا أن الوقت الموسع يمكن أن يؤدي الصلاة أكثر من مرة، بخلاف صيام رمضان وهو الذي يعرف بالواجب المضيّق، فالواجب هنا على مقدار الوقت.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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