الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنفيذ 5 قرارات إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة 6 أكتوبر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قاد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الشمالي والجنوبي؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، باستمرار الحملات اليومية لإزالة مخالفات البناء.

وفي هذا الإطار، نجحت لجنة الإزالات ورئاسة الأحياء، بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، في تنفيذ قرار إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في زيادة عن النسبة البنائية بحى البوليفارد، بمعاونة إدارة الأمن وبإشراف محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز.

كما تم تنفيذ قرارات إزالة بالحي الأول للقطع أرقام “668، 536، 589، 542” بالمجاورة الثالثة وتم رفع عدادات الكهرباء  لقيام أصحابها بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري، بإشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، محمد غندور، طارق عبد العاطي المشرف على القطاع الجنوبي ومصطفى عبدالسلام رئيس الحى الأول بمعاونة شرطة التعمير.

وأكد "النجار" أن الخط الساخن للشكاوي (15100) يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوي السكان، نُشددًا على ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة بالقضاء علي مخالفات وتنفيذ القانون وتحويل من يخالف القانون للنيابة لتوقع الغرامات المالية عليهم . 

 

جهاز ٦ اكتوبر ٤ قرارات مخالفات الاول إزالة مباني مخالفة

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