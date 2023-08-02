الرياضة والاتصالات تنفذان ندوات التثقيف الرقمي والمالي بكفر الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ندوات التثقيف الرقمي والمالي التي أقيمت في مركز شباب قرية برنبال مركز مطوبس بكفر الشيخ في إطار نشر الثقافة الرقمية وتوعية المجتمع بأهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة وذلك فى إطار "حياة كريمة رقمية".

تهدف هذه الندوات إلى تعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق وتركز أيضًا على تعريف المشاركين بالخدمات المتوفرة على منصة "مصر الرقمية ومكاتب البريد"، إضافة إلى الخدمات المالية الرقمية المقدمة من قبل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات.

ونظمت وزارة الرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع، فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من المشروع القومي "قيم وحياة" لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية بالأقصر، بمشاركة أكثر من 50 عضوًا، لمناقشة عدد من القيم الاجتماعية وأهمها قيمة "تحمل المسئولية".

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي "مصر الخير" و"أجيال مصر" لتنمية الشباب والنشء، انطلاقا من سعي وزارة الشباب، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع ، بالإضافة إلي تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.

وتواصل وزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بأسوان بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، وذلك لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعيةالمبتكرة.

ويتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية ويتم اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، على أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.