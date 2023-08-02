الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

النائبة ضحى عاصى تطالب بإنشاء هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة

جانب من صالون القاهرة
جانب من صالون القاهرة الدولي

طالبت ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة، وذلك ضمن فعاليات صالون القاهرة الثقافي بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

قالت ضحى، خلال كلمتها في صالون القاهرة إنها تقدمت بطلب لإنشاء هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة، وإنشاء سجل للحفاظ على تراثنا اللامادى.

وناقشت عضو مجلس النواب فكرة أن مصر لا يوجد لديها قانون يسمى بقانون حماية التراث، وأن مسألة الحفاظ على التراث تخضع لقوانين وزارة الآثار، إضافة إلى قوانين تنظيم المخطوطات والمبانى من خلال مجلس التنسيق الحضاري: للأسف ليس لدينا سجل للحفاظ على التراث اللامادي كالأرشيفات، مشيرة إلى أنه يجب النظر فى ذلك.

وتحدث د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" حول مسألة: هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام، وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتًا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

وأضاف الباز ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطاالله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث.

الأوبرا المصرية الثقافة المصرية برنامج مصر تغنى توثيق التراث صالون القاهرة الثقافي

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس