النائبة ضحى عاصى تطالب بإنشاء هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة

طالبت ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة، وذلك ضمن فعاليات صالون القاهرة الثقافي بسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

قالت ضحى، خلال كلمتها في صالون القاهرة إنها تقدمت بطلب لإنشاء هيئة للحفاظ على ذاكرة الأمة، وإنشاء سجل للحفاظ على تراثنا اللامادى.

وناقشت عضو مجلس النواب فكرة أن مصر لا يوجد لديها قانون يسمى بقانون حماية التراث، وأن مسألة الحفاظ على التراث تخضع لقوانين وزارة الآثار، إضافة إلى قوانين تنظيم المخطوطات والمبانى من خلال مجلس التنسيق الحضاري: للأسف ليس لدينا سجل للحفاظ على التراث اللامادي كالأرشيفات، مشيرة إلى أنه يجب النظر فى ذلك.

وتحدث د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" حول مسألة: هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام، وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتًا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

وأضاف الباز ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطاالله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث.