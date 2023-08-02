نورهان الشيخ بعد إغلاق الحدود البولندية: شكل من أشكال الحصار لبيلاروسيا

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن إغلاق بولندا حدودها مع بيلاروسيا محاولة لشحذ التأييد من جانب الناتو، مشيرة إلى أنه شكل من أشكال الحصار لبيلاروسيا والتي تتعرض لاختناق بعد أحداث 2020، وعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالرئيس الحالي وهذا امتداد للتصعيد.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بيلاروسيا لم تعلن أبدًا تورطها بالحرب بشكل مباشر وذكرت أنها تستفيد من خبرة فاجنر بمعنى تعزيز القدرات الدفاعية لبيلاروسيا، وهذا كان واضحًا لمنع التدخلات من جانب الناتو.

وتابع، أن بيلاروسيا اتهمت الناتو وليتوانيا احتضانها لزعيمة المعارضة في ذلك الوقت وهى سلسلة من التصعيد لا بد من وقفها لأنها ستجر العالم كله لحرب جديدة.

بيلاروسيا لا تستطيع استيعاب أعداد كل اللاجئين

وعن أعداد اللاجئين قالت إنه لا يوجد دولة مهما كانت قدرتها الأمنية أن توقف تدفقات اللاجئين وبيلاروسيا استضافت عددًا كبيرًا من اللاجئين، ولكنها لا تستطيع بقدراتها استيعاب كل اللاجئين.