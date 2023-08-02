الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح فى حادث سير بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية زرقون التابعة لدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية زرقون، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالفحص تبين إصابة كل من: "عفاف متولي محمد" 40 عامًا، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "ندا إبراهيم عيد" 16 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، "عيد إبراهيم عيد" 13 عامًا، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "نشوي عبدالقادر عبدالقادر" 13 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز المحمودية، و"محمد رجب القليوبي" 38 عامًا، مقيم بكفرالشيخ، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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