خبير الأسواق العالمية: التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة سيستمر فى التراجع

قال مازن سلهب، خبير الأسواق العالمية، إن تراجع الأسواق اليوم هو فقط مرتبط بموضوع تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية الذي ليس المرة الأولى ولن يكون الأخيرة، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في طباعة العملة الرخيصة أو طباعة الدولار، وتستدين بهذه المستويات القياسية، كما أنه لا يوجد سقف لهذا الدين في الوقت الحالي.

وأضاف سلهب خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المؤشرات وصلت إلى مستويات فنيًا متشبعة بالشراء، وبالتالي كان من الممكن أن تتعرض إلى عمليات بيع، لافتا إلى أن الكثير من الأسهم في هذه المؤشرات وصلت إلى مرحلة ليست مرتبطة بنمو حقيقي بقدر ما كانت مرتبطة بزخم جماعي للشراء، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح خبير الأسواق العالمية، أن ما يجري الآن هو أننا نشتري توعيات مستقبلية ونشتري توقعات النمو في السنوات القادمة أكثر مما نشتري الواقعية في الوقت الحالي، وهذا ما دفع المؤشرات الأمريكية إلى مستويات ربما قياسية في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيستمر في التراجع.