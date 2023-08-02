الأمم المتحدة: 20 مليون سودانى على حافة المجاعة بسبب الحرب

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أكبر كارثة إنسانية تضر بالسودان نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد، منذ قرابة الـ120 يومًا.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب، ونحو 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، بحسب قناة العربية.

وأدى الصراع العسكري في السودان إلى العديد من الكوارث وخاصة الطبية، حيث إن الشعب السوداني يعاني الآن من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن الحرب في السودان، أجبرت خلال ما يقرب من الـ100 يوم المـاضية، حوالي أربعة ملايين شخص على مغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة بالسودان، اليوم، عن استلام 12 طنًا من لقاحات التطعيم الروتيني "الأربعاء" ببورتسودان.

واعتبرت الخطوة، استمرارية لتقديم خدمات التطعيم الروتيني للأطفال بالرغم من الأحداث الجارية بالسودان، وقالت إن اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "قافي" وبتيسير من منظمة اليونيسف باستئجار طائرة خاصة لنقل اللقاحات للسودان.