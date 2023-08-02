"أوقاف الأقصر" تعلن أسماء العمال الذين استوفوا أوراق تسلم العمل

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أسماء المجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، منوهة على كل منهم التوجه للمديرية المرشح لها لحضور الدورة التدريبية بالمديرية والتي تكون مدتها ثلاثة أيام.

وأضافت مديرية أوقاف الأقصر، في بيانها، أن كل من ذكر اسمه في كشف المقبولين التوجه إلى مقر إدارته يوم الأحد القادم 6 أغسطس 2023م ، لمعرفة مكان التدريب بالمديرية، علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.

وأكدت المديرية، على تنفيذ الدورة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل وموافاتنا بأسماء كل من يحضر الدورة لتحديد يوم التعاقد واستلام العمل.

كما ذكرت المديرية، أسماء العمال الذين تخلفوا عن تقديم مسوغات التعاقد في مسابقة العمال 2022م، والتي أعلنت عنهم الوزارة عن آخر موعد لتقديم مسوغات التعاقد في مسابقة العمال لعام 2022م لمن تخلفوا عن تقديم مسوغات التعاقد هو يوم الأحد القادم 13 أغسطس 2023م ، وأن من يتخلف عن هذا الموعد يعد متنازلًا عن التعاقد وليس له الحق في المطالبة بإجراء التعاقد بعد هذا الموعد الأحد القادم 13 أغسطس 2023م.

علمًا بأن من لم يتقدموا بأوراقهم هم:

1. محمد فرحات عبدالجليل محمود - الإسكندرية

2. طارق عبدالستار فرج احمد - الإسكندرية

3. يوسف مصطفى ابوزيد عمر - أسيوط

4. احمد غريب حسين رشوان - اسيوط

5. عمر سيد احمد حسن - اسيوط

6. احمد مكرم عباس كامل عبد المعطي - اسيوط

7. السيد الامير السيد محمد - الأقصر

8. احمد السيد مسعد محمد - البحر الأحمر

9. محمود شعبان عطيه عيد - البحيرة

10. وليد عبدالله قاسم عبدالله - البحيرة

11. احمد صلاح مبارك عبدالغنى الشاذلى - البحيرة

12. شعبان محروس محمد دسوقى - البحيرة

13. هشام على احمد الزراع - البحيرة

14. شريف ابراهيم عبد الرسول السيد - البحيرة

15. عبده حسن اسماعيل حسن ابراهيم - البحيرة

16. نادر السيد حسن ابراهيم - البحيرة

17. مصطفي احمد اسماعيل ابو مصطفي - البحيرة

18. احمد حسن منصور حسن الدومي - البحيرة

19. احمد عبد العال عوض الله عبد العليم - بني سويف

20. عبد الرحمن عويس ابراهيم علي - بني سويف

21. محمد فوزى الأسمر هلال - جنوب سيناء

22. اسامه على عبدالواحد زهران - جنوب سيناء

23. كريم محمد نصر عبد الله - الجيزة

24. محمد سيد قرني احمد - الجيزة

25. صابر عبد الرحمن حامد عبد الرحمن الشهاوي - الجيزة

26. محمود رضوان عبد الرحمن احمد - الجيزة

27. احمد حسن احمد الحسينى - الدقهلية

28. رمضان عبدالرحيم رمضان محمد - الدقهلية

29. محمود السيد محمد محمد السيد العدل - الدقهلية

30. علي سامي محمد علي الجندي - الدقهلية

31. حسن عبدة محمد عبده - الدقهلية

32. محمد عبدالرحمن السيد محمد - سوهاج

33. احمد محمد احمد مزيد - سوهاج

34. احمد عبده عبد الله - سوهاج

35. احمد عبد النبي بدوي السيد احمد - الشرقية

36. محمد ابراهيم عبد الحميد حسن - الشرقية

37. محمد يحي عبد الله حسانين بدران - الشرقية

38. احمد السيد حسن عرفات - الشرقية

39. كريم اسماعيل محمد محمود - الشرقية

40. محمد السيد جمعه حسن عبيري - الشرقية

41. محمود نبوي محمود محمود ناصف - الشرقية

42. محمود محمد احمد محمد محمد - الشرقية

43. محمود صبحي محمد البدي - الشرقية

44. محمد جميل احمد محمد - الشرقية

45. ايمن زكي محمد ابراهيم سالم - الشرقية

46. محمود محمد عبد الله محمد حسن - الشرقية

47. الهادي عبد الحميد محمد الهادي محمد - الشرقية

48. محمد ايمن محمد عامر يونس - الغربية

49. عبدالعاطى جلال ابراهيم على - الغربية

50. احمد حسنى سلامه شاهين - الغربية

51. عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز على سمك - الغربية

52. مختار محمد ابراهيم على جمعه - الغربية

53. احمد صالح محمود صالح - الغربية

54. ياسر ناصر فتحى مصطفى - الفيوم

55. محمد عيد سنوسى مبارك - الفيوم

56. مصطفى حمدي سلامه محمد - القاهرة

57. محمد عبد العزيز محمد بيومي - القليوبية

58. محمود محمد احمد محمد متولي - القليوبية

59. حمدى محمود عباس السيد - قنا

60. محمود فرج على فرج - قنا

61. احمد حسن صديق سالمين - قنا

62. محمود تمام ابوالوفا دردير - قنا

63. ابوزيد فادى ابوزيد عباس - قنا

64. عمر عزت ابو الفضل عبد المتجلي - قنا

65. محمد عبدالجليل محمد عبدالله - قنا

66. عمر محمود إبراهيم احمد - قنا

67. احمد خيرى عبد الشافى بكرى - قنا

68. محمد محمود بهلول محمد - قنا

69. حسام منصور محمد عبدالله - كفر الشيخ

70. فتحى عوض السيد عوض - كفر الشيخ

71. مصطفى محمد محمد اسماعيل عبدالحكيم - كفر الشيخ

72. عماد محمد سعد محمد محمد - كفر الشيخ

73. حسن عيد سالم محمد - كفر الشيخ

74. عبد الله عجمي قرني محمد - كفر الشيخ

75. محمد احمد عربى عبدالله - مطروح

76. اسلام جبر جبر أبو ظلام - المنوفية

77. محمد جمال الدين ابراهيم موسى - المنوفية

78. محمد حماد محمد الشاذلي - المنوفية

79. احمد عبد القادر محمد حسن - المنيا

80. احمد مهدي محمد عبد الوهاب - المنيا

81. صابر محمد عبد الجواد علي - المنيا

82. ماضي متولى عبدالله عبدالعال - الوادي الجديد

83. محمد كمال محمد صالح - الوادي الجديد

84. احمد خضر عبد الجليل يونس - الوادي الجديد

85. طه اسماعيل احمد محمد - الوادي الجديد

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