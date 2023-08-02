مراسل "القاهرة الإخبارية": بوتين ألمح بالعودة لاتفاقية الحبوب إذا التزم الغرب بمطالبه

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من روسيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعاد اتفاقية الحبوب التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن بلاده على استعداد للعودة للاتفاقية في حال الالتزام بالمطالب الروسية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا جدوى من تمديد اتفاقية الحبوب لأن مطالب موسكو لم تنفذ من الغرب، من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العمل مع الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل تنفيذ المطالب الروسية لاستكمال اتفاق الحبوب.

تركيا تعمل على اتفاق الحبوب لأنه يعود بالمصلحة عليها

وتابع، أن تركيا تعمل على اتفاق الحبوب لأنه يعود بالمصلحة عليها بالإضافة لإعطائها دفعة للدور الدولي الذي تلعبه تركيا كما في الوقت الحالي من خلال الصراع الروسي الأوكراني، والعلاقات التي تجمعها مع روسيا من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن روسيا أكدت أن أزمة الحبوب التي صدرها الغرب ليست بهذه الحجم، وأنها ستقف إلى جانب الدول الفقيرة وستقدم الحبوب إليها بشكل مجاني.