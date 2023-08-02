حزب العدل: نرفض جملة وتفصيلًا إلزام المصريين فى الخارج بتحويل رواتبهم بالعملة الأجنبية

قال الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشئون المصريين بالخارج إننا نرفض جملةً وتفصيلاً الطرح الخاص بإلزام العاملين المصريين في الخارج بتحويل نصف قيمة رواتبهم بالعملة الأجنبية إلى مصر، حيث لم يعد ذلك مقبولًا في القرن الواحد والعشرين لافتقاده أدنى معايير القانونية والدستورية التي ينص عليها الدستور المصري، التي تقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريح النائب البرلماني أحمد عاشور المثير للجدل حول اقتراح مشروع قانون حول تحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف نائب رئيس حزب العدل أن المصريين في الخارج لهم سجل وطني مشرف في دعم الدولة المصرية، من خلال العديد من المبادرات المختلفة في شتى مراحلها، بإيمان مخلص بقضايا وطنهم، دون إجبار أو توجيه، ومن المؤسف أن يثير هذا الطرح غير المتوازن قلق العديد من المصريين في الخارج، ويثير بينهم حالة من الريبة، ويجعل من هذا التصريح مادة خصبة للإعلام المعادي للدولة المصرية ومؤسساتها لشن هجوم يقلل من إمكانياتها، ويعكس ضحالة فكر بعض من المحسوبين على قيادتها الشعبية، خاصة عندما ينسب مثل تلك المقترحات لنائب برلماني.

واختتم "تادرس" حديثه إننا في حزب العدل نؤكد ضرورة التزام كل من تصدر للعمل العام بالانضباط في التصريحات الصحفية، وعدم الانسياق وراء إثارة الجدل؛ من أجل الظهور الإعلامي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإثارة الشائعات والفتن، في وقت نحتاج فيه لطمأنة المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم للعملة الأجنبية، وليس العكس كمثل هذه التصريحات التي تُحدث انعكاسا سلبيا.