وفاة طفلة.. سكان عقار المنيل المنهار يطالبون بتوفير عقار آمن لهم

فوجئ أول أمس، سكان عقار رقم 9 بشارع عبدالهادي بمنيل الروضة بانهيار جزئي في الأعمدة الخرسانية للعقار، تتبعه انهيار كامل أسفر عن وفاة طفلة (9 سنوات) انهارت عليها حوائط غرفتها، وقام الأهالي بإخراجها من تحت الأنقاض ونقلها للمستشفى لتمكث بها يومين تحت الملاحظة والرعاية الطبية لتلفظ أنفاسها بعدها.

وقال حمدي حامد عبدالجواد رفاعي، والد الطفلة المتوفية، لـ"الدستور": "المنزل عبارة عن نظام غرف، كل أسرة في غرفة وفي يوم الواقعة كانت تجلس أسرتي مع أسرة شقيقتي وابنائها، وفوجئنا بانهيار جزء كبير من العقار قمنا بالهروب من داخله بأعجوبه، وتناسيت تماماً وجود طفلتي نائمة داخل غرفتها، وعندما علمت بوجودها بالداخل، جريت مسرعاً داخل العقار، لكنه كان قد انهار وقمت بعدها بمساعدة الأهالي بإخراج ابنتي من أسفل الانقاض، ونقلها للمستشفي على الفور، لكنها كانت جميعها محاولات بائسة من جانبنا لقيت حتفها بالداخل.

أضاف: "عايز أوضح معلومة مهمة، المنزل انهار فجأة وكنت اتمني من المسئولين تعويضنا عن هذا المنزل المتهالك بشقة في أي مكان حيث إنني راجل على باب الله شغال يوم آه ويوم لا، وهذا المنزل كان ساترنا ومش مخلينا محتاجين حاجة من حد، وبعد انهياره ذهبت مؤقتاً للمعيشة مع شقيقتي الأخرى حتي يتم توفير محل سكن آخر، مناشدًا المسئولين أن يحدث ذلك في أسرع وقت".

تقول شقيقته التي كانت تعيش معه في المنزل المنهار:"شقيقي يعاني من ظروف مادية وصحية صعبة، حيث إنه يعاني من مشاكل في القلب، بجانب ازمة رحيل ابنته في حادث انهيار المنزل، ومحدش جه تابع حالتنا غير مسئول من الشئون، وطالبناه بسرعة توفير محل سكن بديل لنا، ونطالب الحي أيضاً بمتابعة هذه الازمة وصرف تعويضات علي أقل تقدير، ومحل سكن بديل، في ظل المشاريع السكنية الضخمة التي نفذت في عهد الرئيس السيسي ".

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