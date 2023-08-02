الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: كفار قريش كانوا يعلمون أن النبى صادق

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

وجّه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، عدة رسائل لمتابعيه ومنها ألا يخافوا من الغد أو من فوات الرزق، لأن خزائن الله لا تنفد أبدًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، "اطمئن أن يرزقك وأن ينصرك الله"، مؤكدًا أنه يجب أن تعمل وتتفاءل حتى تجد نتيجة ولكن إياك وأمراض القلب فأمراض القلب تحول بين العبد وربه وتمنع النتيجة.

من هو حيي بن أخطب؟

وأشار إلى أن حيي بن أخطب، كان من يهود بني النضير، ودبر لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان القوة المحركة للأحزاب وخلف كل مصيبة، موضحًا أن ابنته السيدة صفية تزوجت من النبي عليه السلام وأصبحت أُم المسلمين.

وتابع، أن حيي طلب رؤية النبي، فوافق عليه الصلاة والسلام على رؤيته فقال له "يا محمد أعلم أنك نبي والذي بعثك بالحق ما لمت نفسي على عداوتك قط.. يا محمد كتاب وقدر من يحادد الله يغلب"، مؤكدًا أن القرآن الكريم قال عن كفار قريش "وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ "، أي أنهم كانوا يعلمون أن النبي صادق وأن هذه دعوة الحق، وأبوطالب قال للنبي "والله لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب دفينًا، فاصدع بأمرك ما علي غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونًا".

رمضان عبدالمعز كفار قريش دعوة الحق صادق النبي عليه السلام

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