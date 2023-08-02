"الأوقاف" تفتتح دورة اللغة العربية الثانية للأئمة والواعظات بالإسكندرية

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، فعاليات ثاني دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف، لـ (١٥٠) إمامًا وواعظة من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والغربية، بمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بشأن اللغة العربية وآدابها، والتدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف.

وعقدت المحاضرة الأولى للدكتور أحمد شكم الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، بحضور الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف المصرية تعمل على الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات لغويًّا ودعويًّا وثقافيًّا بما يليق بمكانة الدعوة وذلك عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة، حيث أطلقت وزارة الأوقاف الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة العربية وغيرها من أجل بناء الشخصية العلمية المتكاملة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف.

بينما أكد الشيخ سلامة محمود عبد الرازق أن وزارة الأوقاف المصرية تشهد طفرة ملموسة في الدعوة إلى الله (عز وجل) داخل مصر وخارجها، وأن نجاح الداعية يتوقف على حسن إيصاله لرسالته وإخلاصه في النية، وأن ذلك يتطلب الإلمام باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم، وتعلم اللغة العربية في حقه واجب شرعي، فالدعوة تحتاج إلى بلاغة وبيان ولا يتحقق ذلك بدون التمكن والإجادة في اللغة العربية، مع مراعاة مقتضى الحال، وأن يكون شغله الشاغل التطوير من نفسه.

وخلال المحاضرة أكد الدكتور أحمد شكم أن اللغة العربية أساس العلم ومفتاح التفقه في الدين، وأن القرآن الكريم يقوِّم اللسان فهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، وقد تحدى العرب ببلاغته وفصاحته، ولم يستطع أحد من الأدباء والبلغاء قديمًا ولا حديثًا أن يعارض البلاغة القرآنية، ولا يمكن أن يضاهيه كلام بشري، ووفقًا لهذا الاعتقاد، فإن القرآن هو الدليل المنزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) للدلالة على صدقه ومكانته النبوية، وهو ما يؤكد قول الله (عز وجل): "قُلْ لئِن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا القُرْآنِ لا يَأتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ ظَهِيرًا".

وأوضح الدكتور أحمد شكم، أن بلاغة القرآن الكريم قد بلغت مبلغًا عظيمًا من الرقي والجمال، والمتأمل في سر ذلك يجد أن كل لفظة في كتاب الله لا يسد مسدها لفظة أخرى، وكل ذكرٍ أو حذفٍ، أو تقديمٍ أو تأخيرٍ لا يتم المعنى المعجز بدونه، كما أن اختيار اللفظة القرآنية جاء في غاية الدقة والبيان، مشيرًا إلى نماذج مختلفة من القرآن الكريم.