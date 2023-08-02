الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"إوعى".. محمود العسيلى يطرح أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب

العسيلي
العسيلي

طرح المطرب محمود العسيلي أحدث أعماله الغنائية “إوعى”، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، الذي وضع الميكس والديجيتال ماستر وأعمال الجيتار أحمد حسين.

وجاء كلمات الأغنية كالتالي: 

أهو جه أهو جه صهلليلوا حلى اليوم من أوله سقف الروقان قفله حظنا حلو قبلناه شغلوا مزيكا شغلوا حد يروح يستقبله ده جمال اللي يبصله يدمنه عمره ما ينساه اوعى اوعى حاسب اوعى جامد جداً يهبل روعة اوعى اوعى حاسب اوعى ده اللي ملوع قلبي ملاوعة شوفت تفاصيل تفاصيل تفاصيله جماله عربي مفيش في مثيله شوفت تقاطيع تقاطيع تقاطيعه حبيبي كامل من مجاميعه مدرسة مريسة معلمة كل الناس دي مسهمة في قمر نازل من السما كلنا هنا دلعناه اوعى اوعى حاسب اوعى جامد جداً يهبل روعة اوعى اوعى حاسب اوعى ده اللي ملوع قلبي ملاوعة".

وطرح العسيلي مؤخرا أولى أغنيات موسم الصيف التي جاءت تحت اسم "كده كده بايظة" وهى من كلمات فلبينو وألحان محمود العسيلي، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

المطرب محمود العسيلي الفنان محمود العسيلي تامر حسين ديجيتال محمود العسيلي موسم الصيف

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