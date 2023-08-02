حادثة مأساوية.. أمريكية تركت حفيدتها في السيارة 8 ساعات فماتت من الحر

أعلنت شرطة نيويورك، عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 شهراً، بعد أن تركتها جدتها دون رعاية في سيارة ساخنة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، لمدة ثماني ساعات.

قالت شرطة مقاطعة سوفولك، في بيان صحفي إن الجدة البالغة من العمر 54 عامًا نسيت ترك الطفل الصغير في مركز للرعاية النهارية في سميثتاون في لونغ آيلاند يوم الاثنين وذهبت إلى العمل، وتركت الفتاة في مقعد السيارة.

وقالت الشرطة إن الجدة ذهبت بعد ثماني ساعات لاصطحاب الفتاة من دار الحضانة وأدركت أنها تركتها في السيارة، تم نقل الطفلة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاتها هناك بسبب الحرارة المرتفعة.

وفقًا لوزارة النقل الأمريكية، يموت حوالي 40 طفلاً من ضربة الشمس في الولايات المتحدة كل عام بعد تركهم في سيارة، تحدث غالبية الحالات عندما ينسى أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أن الطفل في السيارة.