8 مصابين فى انقلاب "ميكروباص" بقنا

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي الغربي بقرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية المراشدة مركز الوقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية المراشدة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.