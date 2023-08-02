الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الثانية على الجمهورية بمسابقة "تحدي القراءة العربي"

الطالبة
الطالبة

هنَّأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطالبة فاطمة خالد مصطفى، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الصداقة الجديدة؛ لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الدورة السابعة لمسابقة "تحدي القراءة العربي" للعام الدراسي 2022/2023، حيث قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم جميع الفائزين الذين حصلوا على جوائز مالية مقدمة من دولة الإمارات.

وأثنى اللواء أشرف عطية، على جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم بقيادة عبدالكريم لطفي مدير المديرية، وأيضًا المشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكل المشاركين في تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة في المسابقات المختلفة.

وأكد محافظ أسوان، أن ذلك يسهم بشكل مباشر في حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية ليكون لتعليم أسوان دائمًا الريادة والتميز للمشاركة والمنافسة على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة. 

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