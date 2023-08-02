الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية، أعمال التطوير والتوسعة والرصف بمدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الداون تاون.

وتابع رحمي، جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل عنبري الإنتاج والتربية، بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي ذات السياق، تفقد رحمي، أعمال رصف طريق ترعة الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 8  أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

واختتمت الجولة بتفقد أرض المجزر القديم بالعجيزي وعمارات الإسكان الاستثماري "عبدالمنعم رياض" بميدان المحطة والمكونة من ٦ أبراج (١ إداري و٥ سكني) وجارٍ طرح عدد من تلك الوحدات بنهاية الشهر الجاري.

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محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير أعمال الرصف الدكتور محمود عيسى الإجراءات اللازمة التصدير للخارج توفير فرص عمل جديدة

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