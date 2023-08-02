الليلة.. "الباز" يستضيف محمد كروم المنشق عن الجماعة الإسلامية فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة في برنامج "الشاهد"، محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، وحديث مطول حول شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

ويتحدث "كروم" خلال الحلقة، عن العناصر التكفيرية التابعة للتنظيم السماوي، وكيف اندست وسط الأحداث "فيما عرف بقضية الفيديو" ودورها في حرق شارع الهرم والسينمات وأندية الفيديو، وكيف تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 77 عنصرًا من عناصر التنظيم.

كما أنه في حلقة الليلة من برنامج "الشاهد"، سيقدم "كروم" شهادة عن عناصر تنظيم الجهاد، ومحاولاته الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كما يكشف خطة التكفيري عصام القمري لاقتحام مبنى التليفزيون لإذاعة بيان الإطاحة بمبارك والاستيلاء على الحكم، ودور عبود الزمر في مخطط الاقتحام، وكيف فشل هذا المخطط؟

وسيتم الإجابة عن تساؤلات كان عبود الزمر يسعى إلى تنصيب نفسه رئيسًا لمصر؟، ولماذا شارك في أحداث الزاوية الحمراء، ولماذا انتهى العصر الذهبي للجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية بمقتل طلعت حسين؟، ولماذا أصدر صفوت عبدالغني أوامره باغتيال الكاتب والمفكر الكبير فرج فودة؟ وما أسباب فتوى الجماعة بتكفير الشيخ الشعراوي؟

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس و حتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.