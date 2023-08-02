الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جناح جامعة أسيوط بمعرض "Edu Gate" يجذب الطلاب ببرامجه الدراسية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن جناح جامعة أسيوط بالمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "Edu Gate" من أهم أجنحة المعرض؛ حيث يأتي بالبرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية في مختلف التخصصات.

وتفقد الدكتور أحمد المنشاوي، جناح الجامعة في المعرض، مبينًا أن مشاركة جامعة أسيوط في المعرض، تستهدف التعريف بالبرامج الدراسية، والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة أسيوط، مؤكدًا أن المعرض يسير نحو تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي؛ وذلك بما يشهده المعرض من مشاركة مصرية، ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، واستضافته لممثلين عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية، والعالمية منها، بخلاف الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن المعرض يجسد تلاحمًا بين مختلف الجامعات في التعريف بالكليات، وما توصلت إليه من برامج دراسية بمختلف التخصصات.

كما ثمَّن رئيس جامعة أسيوط، النجاح الذي صاحب جناح جامعة أسيوط، إلى تضافر الجهود من قبل قطاعات الجامعة المختصة، والحرص على التواصل مع الكليات؛ لمشاركة برامجها الدراسية.

وأشارت الدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى أن جناح جامعة أسيوط شهد إقبالًا كبيرًا، وتوافد أعداد كبيرة من الطلاب؛ للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة أسيوط، والجامعة الأهلية في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أهمية مشاركة جامعة أسيوط في فعاليات الملتقى، من منطلق الحرص على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، وتعريفهم بالتخصصات، والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة فى كلياتها المختلفة، ونوهت أن المعرض شهد  مشاركة دولية واسعة؛ حيث شارك أكثر من 20 دولة منها؛ الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، والأردن.

الجدير بالذكر، أن فريق العمل المشارك بالمعرض من الجامعة، والقائم على الإشراف والإعداد والتنظيم هم: غريب خيري زكي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، أحمد حسام الدين، مدير إدارة شئون الدراسات والامتحانات، عبدالحميد عمر عبدالمالك، مدير إدارة الخريجين، حاتم مصطفى صالح، مدير إدارة شئون الوافدين، حسين أحمد حسين، عمرو حسين أحمد، أحمد محمود أحمد أخصائيو العلاقات العامة والإعلام.

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