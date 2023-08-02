“القاهرة الإخبارية” من أثينا: القبض على المتورطين في إشعال الحرائق

وقع اليونان غرامات متصاعدة بشكل حاد ضد مشعلي الحرائق لتصل إلى 30 ألف يورو حتى الآن، وذلك إثر تقارير أفادت بأن العديد من الحرائق التي شهدتها البلاد في البر الرئيسي والجزر هذا الصيف قد تم إشعالها عمدًا، بحسب تصريحات فاسيليس كيكيلياس، الوزير اليوناني المعنى بأزمة تغير المناخ والحماية المدنية.

وفي هذا الصدد قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، اليوم الأربعاء، إنه “بحسب التحقيقات الأخيرة التي تجري في أنحاء مختلفة من الأحياء اليونانية تم إلقاء القبض على عدد كبير من المتورطين في إشعال الحرائق”.

وأكد أن "هناك إشعال نيران متعمدة وأخرى عن الإهمال من قبل المزارعين، ولكن الجميع يتم التحقيق معهم الآن، كما أعلنت اليونان مؤخرًا عن تقديم مشروع جديد لرفع تلك الغرامات وتحويل الأمر من جنجه إلى الجنايات لما يتم إثبات تورطهم في إشعال الحرائق.