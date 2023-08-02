نيمار عن مواجهة "النصر السعودى" المرتقبة: لن نتنازل عن إسعاد الجماهير

تحدث سيد عبدالله نيمار، لاعب الزمالك، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام النصر السعودي، في البطولة العربية للأندية.

وقال نيمار، على هامش المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة: "الزمالك سيواجه فريقا يضم 11 فردا، وليس لاعبا واحدا فقط بعينه".

وأضاف: "إذ كان النصر يضم كريستيانو رونالدو، فالزمالك يمتلك لاعبين مميزين وكبارا مثل باقي المنافسين، هدفنا إسعاد الجماهير، لا تنازل عن ذلك".

وأكمل نيمار: "نعلم جيدا أننا سنواجه خصما قويا وصعبا، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل ونحن جاهزون للمباراة، شيكابالا يتحدث معنا باستمرار".

وواصل: "عندما خضنا مواجهة الشباب كنا نواجه فريقا بالكامل وليس إيفر بانيجا وحده، وهو ما سيحدث في مواجهة الغد أمام النصر السعودي".

وأردف لاعب الزمالك: "خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يتحدث معنا باستمرار ويطالبنا بتحقيق نتيجة إيجابية، لما لا، سنكون عند حسن ظن المدرب".

وأشار إلى أن الزمالك تعرض لظلم واضح في مواجهة الشباب السعودي الجولة الماضية، سنخوض مباراة النصر من أجل الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودى المرتقبة بكأس الملك سلمان

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره النصر السعودي، في تمام السادسة مساء غدا الخميس، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في ختام مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من النصر والشباب السعوديين، واتحاد المنستيرى التونسي.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم النصر والشباب قمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح فريق رونالدو الأفضلية، وأخيرا اتحاد المنستيرى دون رصيد من النقاط.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية بالفوز على اتحاد المنستيرى التونسي برباعية نظيفة، ثم الهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف.

أما النصر بدأ مشواره بالتعادل السلبي دون أهداف أمام الشباب، ثم اكتساح اتحاد المنستيرى بنتيجة 4/1.