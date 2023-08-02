الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفعول أكثر وتكلفة أقل .. القومي للصحة النفسية تكشف مسببات الإدمان المستحدثة

الإدمان
الإدمان

كشفت الدكتورة منار العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، مسببات الإدمان المستحدثة.

وقالت خلال حوارها على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن المواد المخدرة المستحدثة التي يتم اكتشافها يُبلغ عنها وتدخل جدول المخدرات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد وقت طويل، منوهة أن المواد المخدرة المستحدثة تظهر بشكل سريع للغاية ويصعب تتبعها في البداية ولا يعلم عنها الطبيب عن تركيبة ذلك المخدر.

وأشارت إلى أن هناك أعراض جديدة تدل على وجود مواد مستحدثة تمثلت في السلوكيات المختلفة كحالات الهياج الشديد والاعتداءات على الآخرين والنوبات القلبية والأعراض الجسمانية، وعلى إثر ذلك أمر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالاستكشاف الميداني بشكل بحثي ومتاح للفريق العلاجي باستمرار ليستطيع التعامل مع المرضى وسرعة توجيه وعلي أساس ذلك يتم إطلاق حملات التوعية التي تكشف عن مخاطر تلك المواد بجانب أعراضها الجانبية.

وأكدت أن المجلس القومي مهتم بالرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعالج المرضى النفسيين في الأقسام الداخلية، وبلغ عدد المنشآت التي تتبع إشراف المجلس 192 منشأة حكومية وخاصة، وهذا العدد يتزايد طوال الوقت.

وتابعت أن تجار المخدرات يلجأون إلى استحداث مواد جديدة لتنتج مواد مخدرة عوضًا عن النقص والحصول على مفعول أكثر وتقليل تكلفة هذه المواد وزيادة التوزيع يتم عمل خلطات غير معروفة المصدر، لتظهر بعض ذلك أعراض جديدة جدًا ليست معروفة وغير مدرجة ضمن الجدول.

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